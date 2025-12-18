Aena achète des participations majoritaires dans des aéroports britanniques pour 360 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena AENA.MC a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter une participation de 51% dans une nouvelle société de portefeuille qui possède l'aéroport de Leeds Bradford et une partie de l'aéroport de Newcastle au Royaume-Uni pour 270 millions de livres (360,88 millions de dollars).

L'opération s'inscrit dans le cadre de l'expansion internationale d'Aena, qui vise à ce que ses activités à l'étranger représentent 15 % de l'excédent brut d'exploitation en 2026 , après que son directeur général a déclaré que l'entreprise prévoyait de se développer par l'achat d'actifs.

L'accord donne à Aena la pleine propriété de Leeds Bradford et une participation de 49 % dans Newcastle, le vendeur InfraBridge conservant les 49 % restants de la société de portefeuille.

"Il s'agit d'une étape importante pour Aena dans des pays à fort potentiel comme le Royaume-Uni, où nous avons déjà une longue expérience", a déclaré Maurici Lucena, directeur général, dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

(1 $ = 0,7482 livres)