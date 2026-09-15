Aelis Farma : résultats semestriels 2026, avancées et perspectives de développement

Aelis Farma publie ses résultats financiers semestriels 2026 et présente ses avancées et perspectives de développement





Le premier semestre 2026 a été marqué par :





• L’obtention d’un avis favorable du Comité pédiatrique de l’EMA sur le Plan d’Investigation Pédiatrique de AEF0217, qui sécurise le plan de développement de ce composé dans la trisomie 21.





• La poursuite de l’étude clinique internationale (France, Italie, Espagne) de Phase 2b avec AEF0217 chez des personnes avec une trisomie 21, avec un recrutement conforme aux attentes et un avis favorable du comité indépendant de surveillance qui évalue la sécurité au cours de cette étude.





• La progression des nouveaux composés CB1-SSi issus de la plateforme propriétaire de la Société, notamment dans l’obésité et les maladies métaboliques associées, soutenue par une subvention France 2030 de 458 000 euros.





• Une gestion rigoureuse des coûts, permettant d’afficher une trésorerie solide de 6,6 M€ au 30 juin 2026, assurant une visibilité financière jusqu’à début 2028, et qui pourrait être étendue par de nouveaux financements non dilutifs.





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