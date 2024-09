AELIS FARMA : résultats du S1 2024, actualités et perspectives

• Une trésorerie solide à 12,6 M€ au 30 juin 2024, hors montant brut de 4,5 M€ issu d’une augmentation de capital réalisée fin juillet et d’autres financements non-dilutifs en cours d’obtention, assurant une visibilité financière jusqu’à fin 2026.

Le premier semestre 2024 a été jalonné par :

• L’achèvement, en avril 2024, de la dernière visite médicale du dernier patient inclus dans l’essai de phase 2B avec AEF0117 dans le traitement de l’addiction au cannabis (CUD). Bien que le critère d’évaluation principal n’ait pas été atteint, les résultats préliminaires de cette étude montrent une diminution statistiquement significative de la consommation de cannabis chez les patients avec une addiction modérée.



• La finalisation des recrutements d’une étude de phase 1/2 avec AEF0217 chez des personnes avec un syndrome de Down, dont les résultats seront annoncés au quatrième trimestre 2024.



• L’extension des capacités de recherche, avec le transfert du laboratoire de screening et d’identification de nouvelles molécules CB1-SSi au sein de l’IECB (Institut Européen de Chimie et de Biologie) à Pessac (Bordeaux).



