Aelis Farma renforce sa direction avec la nomination de Arsène Guekam en tant que Chief Corporate Development Officer

Bordeaux, le 17 janvier 2024 – 18h00 CET – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe de direction avec la nomination de Arsène Guekam au poste de Chief Corporate Development Officer (CDO).



Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la Santé (biotech/medtech) et du secteur financier, Arsène Guekam apporte à Aelis Farma une expertise incontournable dans ces domaines. Diplômé en Pharmacie et du programme Grandes Ecoles de l’EM Lyon (option finance), Arsène a occupé des postes clés en tant qu’analyste financier chez plusieurs brokers renommés tels que Oddo BHF, CM-CIC Securities ou le Crédit Lyonnais Small Caps. Avant de rejoindre Aelis Farma, Arsène a été Senior Analyst, Responsable de la recherche Biotech au sein du bureau de Kepler Cheuvreux puis Co-Responsable de la Recherche Healthcare.



