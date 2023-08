Aelis Farma : Prix d’Excellence de l'EBPS décerné à Pier Vincenzo Piazza

Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d’Aelis Farma, reçoit le Prix d’Excellence décerné par la Société européenne de pharmacologie comportementale (EBPS)



Le prix récompense la contribution de Pier Vincenzo Piazza à l’avancement de la recherche dans le domaine des neurosciences



« Ce prix est un honneur et une fierté qui reconnait tout le travail accompli en recherche fondamentale et translationnelle ayant conduit au développement de la nouvelle classe de médicaments développée par Aelis Farma, les CB1-SSi. Ces derniers ont été amenés chez l’homme grâce au travail remarquable de chaque membre de l’équipe d’Aelis Farma. Je tiens à leur dédier, ainsi qu’aux membres de mon ancien groupe de recherche de l’Inserm, cette récompense et à les remercier vivement car ce sont eux qui ont permis cette réussite collective. Toutes ces années de recherche et l’expertise de nos équipes font qu’aujourd’hui, Aelis Farma se place comme l’une des sociétés les plus innovantes dans le domaine des maladies du cerveau et produit des résultats très prometteurs dans le développement de deux premiers candidats-médicaments, l’un visant à traiter l’addiction au cannabis et l’autre les déficits cognitifs liés au syndrome de Down », a déclaré Pier Vincenzo Piazza.