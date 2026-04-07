Aelis Farma obtient une subvention de 458 k€ dans le cadre de France 2030 en Nouvelle-Aquitaine pour soutenir le développement de son programme dans l’obésité et les maladies métaboliques associées
Ce financement non dilutif dans le cadre des Projets d’Avenir Innovation (PAI) renforce le programme « métabolisme » d’Aelis Farma et valide son potentiel d’innovation dans une aire thérapeutique à fort impact stratégique.
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