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Aelis Farma obtient une subvention de 458 k€ dans le cadre de France 2030
information fournie par Boursorama CP 07/04/2026 à 07:00

Aelis Farma obtient une subvention de 458 k€ dans le cadre de France 2030 en Nouvelle-Aquitaine pour soutenir le développement de son programme dans l’obésité et les maladies métaboliques associées

Ce financement non dilutif dans le cadre des Projets d’Avenir Innovation (PAI) renforce le programme « métabolisme » d’Aelis Farma et valide son potentiel d’innovation dans une aire thérapeutique à fort impact stratégique.

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