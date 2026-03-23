Aelis Farma : démarrage réussi du recrutement de l’étude clinique de Phase 2B avec AEF0217

Aelis Farma annonce le démarrage réussi du recrutement de l’étude clinique de Phase 2B avec AEF0217 pour le traitement des troubles comportementaux et cognitifs chez les personnes avec un syndrome de Down (trisomie 21)



• AEF0217 est un inhibiteur spécifique de signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), premier représentant de sa classe, développé pour le traitement des altérations des comportements adaptatifs et de la cognition dans les troubles neurodéveloppementaux, avec le syndrome de Down comme première indication.

• À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, Aelis Farma est heureuse d’annoncer que les trois pays impliqués dans l’étude clinique de Phase 2B avec AEF0217 dans le syndrome de Down recrutent désormais activement.

• Cette étude de Phase 2B devrait inclure 188 participants avec un syndrome de Down, âgés de 16 à 32 ans, dans des centres cliniques en France, en Italie et en Espagne, et évaluera les effets de AEF0217 sur les troubles comportementaux et cognitifs des personnes avec un syndrome de Down.



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