Aelis Farma débute le recrutement de patients pour un essai clinique
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:59
Le recrutement est en cours dans les trois pays participants (Espagne, France, Italie).
La première visite du premier patient a été réalisée en décembre 2025, reflétant la capacité de la société à exécuter sa feuille de route clinique ainsi que l'engagement des investigateurs, des participants et des familles.
Les personnes avec un syndrome de Down présentent fréquemment des altérations persistantes du comportement adaptif et de la cognition, pour lesquelles aucun traitement pharmacologique n'est actuellement approuvé.
Lors d'une étude précédente randomisée de phase 1/2 en double aveugle, contrôlée par placebo, menée chez de jeunes adultes avec ce syndrome, AEF0217 a montré un profil de sécurité et de pharmacocinétique (l'étude de ce que le corps fait au médicament) très favorables. En outre, le produit d'Aelis Farma a induit une amélioration statistiquement significative de comportements adaptatifs clés, mesurés par les échelles de comportement adaptatif de Vineland, tels que la capacité à communiquer, à prendre soin de soi...
La nouvelle étude a pour objectif de confirmer et étendre les résultats de la phase 1/2 dans une population plus large et sur une durée de traitement plus longue.
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