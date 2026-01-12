 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aelis Farma : avis favorable du Comité Pédiatrique de l’EMA sur le Plan d’Investigation Pédiatrique de AEF0217 dans la trisomie 21
information fournie par Boursorama CP 12/01/2026 à 07:30

Aelis Farma reçoit un avis favorable du Comité Pédiatrique de l’EMA sur le Plan d’Investigation Pédiatrique de AEF0217 dans la trisomie 21

• Le Comité Pédiatrique (PDCO) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable sur le Plan d’Investigation Pédiatrique (PIP) pour le « first in class » d’Aelis Farma, AEF0217, pour le traitement des troubles du comportement adaptatif et des altérations cognitives associés à la trisomie 21 (syndrome de Down).

• Le PDCO a approuvé un programme clinique incluant les enfants de la naissance à moins de 18 ans, selon une approche séquentielle par paliers (des plus âgés vers les plus jeunes). Il a également accepté la formulation actuelle de AEF0217 pour un usage pédiatrique, et jugé approprié et suffisant le programme de toxicologie préclinique déjà réalisé, ainsi que l’approche de modélisation pharmacocinétique de population (PK) pour déterminer les doses chez l’enfant.

• Cette étape réglementaire majeure, pour un traitement ayant vocation à être utilisé chez l’enfant, renforce la crédibilité du programme, sécurise les exigences réglementaires de fin de développement, et améliore la visibilité de la trajectoire européenne vers l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de AEF0217.

Pour recevoir toute l'information financière d'AELIS FARMA en temps réel, faites-en la demande par e-mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

AELIS FARMA
1,1500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:33 

    (Actualisé avec secteur des métaux, Crédit agricole/Banco BPM, Viridien, HSBC, WH Smith, Rio Tinto, Dar Global, ACS et Maersk) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • SANOFI : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    SANOFI : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • NEXITY : Les signaux haussiers sont intacts
    NEXITY : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le patrimoine financier des Français reste largement investi en assurance vie, loin devant les produits d'épargne réglementée comme le Livret A, sans oublier les centaines de millions d'euros dormant sur les comptes courants ( AFP / DENIS CHARLET )
    L'épargne des ménages français, un énorme pactole et des placements variés
    information fournie par AFP 12.01.2026 08:31 

    Le patrimoine financier des Français reste largement investi en assurance vie, loin devant les produits d'épargne réglementée comme le Livret A, sans oublier les centaines de millions d'euros dormant sur les comptes courants. - Une montagne d'argent - Le patrimoine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank