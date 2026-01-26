Aelis Farma annonce son calendrier financier pour l’exercice 2026

Bordeaux, France, le 26 janvier 2026 – 18h00 CET – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements des maladies cérébrales et périphériques impliquant le récepteur CB1, annonce aujourd’hui son calendrier financier indicatif pour l’exercice 2026.
Évènement et date de publication :
- Résultats annuels 2025 : le lundi 30 mars 2026
- Assemblée générale annuelle : le mercredi 3 juin 2026
- Résultats semestriels 2026 : le mardi 15 septembre 2026
Pour recevoir toute l'information financière d'AELIS FARMA en temps réel, faites-en la demande par e-mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
