Aelis Farma annonce la dernière visite du dernier patient (Last Patient Last Visit ou LPLV) de l’étude de phase 2b avec AEF0117 dans le traitement de l’addiction au cannabis

• La dernière visite médicale du dernier patient inclus dans l’essai de phase 2b avec AEF0117 dans le traitement de l’addiction au cannabis est désormais effectuée et permet d’initier les activités préparatoires à la communication des résultats de l’étude attendus au cours du troisième trimestre 2024

• Il s’agit d’une étape clé dans le développement clinique de AEF0117 qui pourrait être le premier traitement de l’addiction au cannabis

• Indivior, partenaire d’Aelis Farma, dispose d’une option de licence, assortie d’un droit de licence de 100 M$, exerçable dans les 90 jours après la publication des résultats encourageants de la phase 2b et un retour positif de la FDA à l’issue de la réunion de fin de phase 2 (End-of-Phase 2 meeting, EOP2)



Bordeaux, le 18 avril 2024 – 18h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce le franchissement d’une nouvelle étape dans le développement clinique de AEF0117 avec la réalisation de la dernière visite médicale du dernier patient inclus dans l’étude de phase 2b ayant inclus 333 patients souffrant d’addiction au cannabis ou CUD (Cannabis Use Disorder).



Pour recevoir toute l'information financière d'AELIS FARMA en temps réel, faites-en la demande par e-mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.