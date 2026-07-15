Aehr Systems s'envole après avoir renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Le titre du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Aehr Systems AEHR.O bondit de 30,5% à 93,94 dollars en pré-ouverture

** La société passe d'une perte de 1 cent par action il y a un an à un bénéfice ajusté de 11 cents par action au quatrième trimestre

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 18,84 millions de dollars, contre 14,09 millions de dollars à la même période de l'année précédente

** La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 130 et 150 millions de dollars, soit une croissance de 160% à 200% en glissement annuel

** La demande pour les solutions de burn-in au niveau des plaquettes et des boîtiers de la société est en hausse dans les secteurs des processeurs d’IA, de la photonique sur silicium et des semi-conducteurs de puissance, selon le directeur général Gayn Erickson

** Trois analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et un la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 68 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre a plus que triplé depuis le début de l’année 2026