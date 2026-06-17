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AEHR bondit après une nouvelle commande d'un client du secteur de la photonique sur silicium
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action d'Aehr Test Systems ( AEHR.O ), fournisseur d'équipements de test et de vieillissement pour semi-conducteurs, a progressé de 12,59% à 118,03 dollars

** La société a reçu une nouvelle commande de production de la part d’un client majeur du secteur de la photonique sur silicium pour son système de vieillissement au niveau de la plaquette FOX-XP, un équipement de test de puces sur support de plaquette

** AEHR n’a pas divulgué d’informations sur ce client

** Cette commande reflète l’accélération rapide de la demande en liaisons de communication par fibre optique à haut débit dans les centres de données hyperscale dédiés à l’IA et au cloud

** Le cours de l'action AEHR a presque sextuplé depuis le début de l'année, en incluant la hausse enregistrée lors de cette séance

Valeurs associées

AEHR TEST SYSTEM
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