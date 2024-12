Aegon: programme de rachats d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé lundi avoir finalisé le programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros qu'il avait dévoilé au mois de mai dernier avec l'objectif de redistribuer son excès de trésorerie à ses actionnaires.



Le groupe d'assurance néerlandais précise avoir fait l'acquisition, entre le 8 juillet et le 13 décembre, de 34.968.762 de ses propres titres à un prix unitaire moyen de 5,7049 euro.



Dans un avis financier, Aegon dit avoir l'intention d'annuler les actions rachetées d'ici à la fin de l'année.





Valeurs associées AEGON 6,03 EUR Euronext Amsterdam -1,11%