Aegon: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé mardi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 200 millions d'euros, conformément à ce qu'il avait annoncé en mai dernier.



Dans un communiqué, l'assureur néerlandais indique avoir conclu un accord avec son principal actionnaire, Vereniging Aegon,afin que ce dernier participe à l'opération au prorata de sa participation.



Celle-ci atteignant environ 18,4% du capital, les rachats d'actions devraient représenter un montant d'environ 37 millions d'euros.



Les actions rachetées dans le cadre de ce programme, qui doit s'achever le 15 décembre prochain, sont destinées à être annulées, précise le groupe.



Par ailleurs, Aegon a également annoncé mardi avoir finalisé son précédent programme de rachat d'actions d'un montant de 150 millions d'euros, lancé en janvier 2025.



Au total, ce sont quelque 25,2 millions d'actions ordinaires qui ont été rachetées à un prix moyen de 5,96 euros par action.



Sur ce total, 6,72 millions d'actions seront utilisées pour honorer les engagements liés aux plans de rémunération en actions destinés à la direction, tandis que le solde sera annulé.





Valeurs associées AEGON 6,1760 EUR Euronext Amsterdam +0,46%