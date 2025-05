Aegon: la génération de capital déçoit au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - Aegon a fait état vendredi d'une génération de capital en hausse de 4% à 267 millions d'euros au titre du premier trimestre, une performance toutefois inférieure au consensus de 275 millions d'euros en raison d'un taux de mortalité défavorable aux Etats-Unis.



L'assureur néerlandais - qui dit disposer d'une trésorerie de 1,6 milliard d'euros - a annoncé à l'occasion le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, à finaliser d'ici à la fin de l'année.



'La position de capital demeure particulièrement solide et la situation de trésorerie suffisamment bonne pour permettre des rachats d'actions de 200 millions d'euros au troisième trimestre, avant un nouveau programme d'au moins 400 millions en 2026', réagissent les analystes d'ING.



'Le problème semble être devenu la performance plus morose des métiers de coeur ainsi que les éléments exceptionnels qui pèsent sur la génération de capital, alors qu'il ont eu un effet positif pendant de longs trimestres', rappelle ING.



Si Aegon reconnaît que l'environnement économique est aujourd'hui incertain, le groupe déclare s'attendre à atteindre ses objectifs financiers pour 2025, assurant rester bien capitalisé et disposer d'un excédent de trésorerie significatif.



Suite à cette publication, le titre Aegon reculait de 0,5% vendredi en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice AEX des valeurs vedette néerlandaises.





