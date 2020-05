Aegon étoffe son équipe obligataire alternatif

(NEWSManagers.com) - Aegon AM recrute quatre gérants pour son équipe alternative fixed income, en réponse à une forte demande pour sa gamme de stratégies centrées sur cette classe d' actifs. Philip van der Meijden, George Konings, Mickey Teunissen et George Nijborg ont rejoint la société de gestion de 40 milliards d' euros d' encours. L' équipe, basée aux Pays-Bas, est dirigée par Frank Meijer.

Philip van der Meijden sera gérant spécialisé sur les emprunts hypothécaires et co-gérera les stratégies Aegon Dutch Mortgage. Il vient d' Arrow Global. George Konings et Mickey Teunissen sont des spécialistes des opérations de buy-out et de financement pour petites et moyennes entreprises. Il co-gèrent l' Aegon SME Loan Fund. Ils viennent tous les deux de Rabobanl. Enfin, George Nijborg co-gérera la stratégie de placements privés et se concentrera sur les transactions dans les enveloppes assurance. Il vient de Goldman Sachs.