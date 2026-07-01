Aegon démarre un nouveau programme de rachat d'actions

Aegon a annoncé mercredi le lancement du programme de rachats d'actions de 200 millions d'euros que le groupe d'assurance néerlandais avait officialisé lors de sa dernière journée d'investisseurs, datant de décembre 2025.

Dans un communiqué, Aegon indique que ces acquisitions de titres, qui font suite à un précédent plan d'un montant de 227 millions d'euros finalisé hier, devrait s'achever le 23 décembre prochain.

Il est précisé que les actions ainsi rachetées seront par la suite annulées.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre Aegon progressait de 0,8% mercredi matin, ce qui portait à plus de 10% ses gains depuis le début de l'année.