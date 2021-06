Aegon AM va fermer définitivement son fonds immobilier

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management a décidé de liquider son fonds immobilier Aegon Property Income Fond ainsi que les fonds nourriciers de ce fonds après 14 mois de suspension.

Le fonds avait été gelé après l' éclatement de la crise du Covid-19 en mars 2020 en raison des incertitudes relatives à la valorisation du marché immobilier britannique. Depuis, le fonds est resté suspendu. D'autres sociétés de gestion avaient pris des mesures similaires au Royaume-Uni.

Aegon espérait initialement rouvrir le fonds au deuxième trimestre 2021. Toutefois, " il s' est avéré de plus en plus difficile de lever suffisamment de liquidités, tout en s' assurant que les investisseurs bénéficient d' un portefeuille représentatif et bien équilibré " , a indiqué Aegon dans un communiqué.

Aegon n' est pas le seul à avoir liquidé un fonds immobilier. C' est aussi le cas d' un fonds d' Aviva. M&G, en revanche, a décidé de rouvrir son fonds en mai.