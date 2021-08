Aegon AM recrute une directrice de la technologie

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management a recruté Nicole Grootveld-Sandig en tant que directrice de la technologie. Elle vient de MN NV, Vermogensbeheer, une société néerlandaise de gestion des retraites, où elle était directrice des opérations.

Sous la responsabilité de Sander Maatman, directeur général de l'administration d'Aegon AM, Nicole Grootveld-Sandig sera chargée de définir et d'exécuter les plans d'architecture d'entreprise et les feuilles de route stratégiques, ainsi que de superviser les activités de gouvernance liées à la conception et à la mise en œuvre des technologies et à la sécurité des informations.