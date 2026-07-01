Aedifica a finalisé la fusion par absorption de Cofinimmo

La fusion juridique par absorption de Cofinimmo par Aedifica a été finalisée ce jour, suite à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés en juin 2026.

Suite à la réalisation de la fusion juridique, Cofinimmo a été radiée d'Euronext, entraînant ainsi à l'échange automatique des 7.775.000 actions flottantes Cofinimmo restantes en nouvelles actions Aedifica à une parité d'échange de 1,17842. Cela a donné lieu à l'émission de 9.162.060 nouvelles actions Aedifica.

Ces actions nouvelles sont admises à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Amsterdam à compter d'aujourd'hui.

En conséquence, les actions nouvelles sont entièrement assimilées aux actions existantes.

Suite à cette opération, le nombre total d'actions Aedifica s'élève à 92.632.604.

Suite à l'augmentation de capital, le capital social d'Aedifica s'élève à 2.444.369.127,58 EUR.

À compter d'aujourd'hui, 1er juillet 2026, Monsieur Jean Hilgers, entré au Conseil d'administration d'Aedifica en mars 2026 a pris la présidence du Conseil d'Administration, succédant à Monsieur Serge Wibaut. M. Wibaut continue d'exercer les fonctions d'administrateur indépendant.

" En tant que leader européen unifié de l'immobilier de santé, nous pouvons continuer à tirer parti de nos synergies et mettre à profit la force et l'expertise de notre plateforme élargie pour répondre à la demande croissante d'infrastructures de soins de qualité et abordables." a déclaré Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica.