Aecom progresse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de la société d'ingénierie Aecom

ACM.N ont augmenté d'environ 3 % à 105,76 $ après la cloche

** ACM s'attend à ce que le BPA ajusté annuel se situe entre 5,85 $ et 6,05 $, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 5,65 $ à 5,85 $ ** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 3,83 milliards de dollars, contre des estimations de 3,61 milliards de dollars (données compilées par LSEG) ** Cependant, le bénéfice par action du T1 est de 56 cents, contre des estimations de 1,17 $

** L'action a chuté de 10 % en 2025

