Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : repart à l'assaut des 1.625E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Adyen repart à l'assaut des 1.625E, le zénith majeur testé à l'Euro près le 11 novembre 2022;, puis le 2 février et 14 juin dernier.

En cas de franchissement, le titre s'en irait refermer le 'gap' des 1.782E du 17 août 2022 puis re-tester le zénith des 1.862E du 15 août 2022.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +3.05%