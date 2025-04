Adyen: puissant rebond sur support 1.200E, +20% en 1 semaine information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Adyen a validé un puissant rebond sur support 1.192E et s'adjuge +20% en 1 semaine (teste des 1.425E).

Le titre efface la résistance des 1.410E et pourrait se diriger vers 1.492E, l'ex-plancher du 16 au 24 janvier puis du 14 au 25 mars.





Valeurs associées ADYEN 1 419,8000 EUR Euronext Amsterdam +6,70%