Adyen : lourde rechute vers 1.390E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 19:03









(CercleFinance.com) - Après une série d'échecs sous 1.500E fin 2024 puis début 2025, le spécialiste des solutions de paiement distants subit une lourde rechute (-5,5%) vers 1.390E.

La cassure du support des 1.417E (du 30/12/2024) laisse augurer d'une poursuite de la consolidation en direction de 1.349E au minimum et d'un 'gap' laissé béant à 1.271E le 21 novembre dernier.





Valeurs associées ADYEN 1 390,80 EUR Euronext Amsterdam -5,54%