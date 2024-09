Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen : leader de l'E-Stoxx50, tutoie les 1.400E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre Adyen s'impose comme leader de l'E-Stoxx50 avec un gain de plus de 5% (il referme le 'gap' des 1.389E du 24 avril).

Le titre tutoie les 1.400E dopé par une note d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur ce spécialiste des paiements électroniques avec un objectif de cours de 1.700E (+25%).

Le prochain objectif se situe vers 1.570E : ce n'est autre que le record absolu du 28 mars dernier (après 1.594E en intraday).









Valeurs associées ADYEN 1 396,20 EUR Euronext Amsterdam +5,61%