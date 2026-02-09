 Aller au contenu principal
Adyen et Uber élargissent leur partenariat pour alimenter de nouveaux marchés
09/02/2026

Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière, et Uber ont annoncé le renouvellement et l'expansion de leur partenariat mondial.

Adyen continue de servir de moteur de paiement clé qui s'étend désormais sur plus de 70 pays sur six continents.

Uber utilise la plateforme de paiements mondiale d'Ayens pour améliorer les performances et proposer davantage de méthodes de paiement alternatives.

Parmi les nouveaux territoires notables où Uber exploite les services d'Adyen figurent les Émirats arabes unis, Hong Kong et les Caraïbes, ainsi que l'expansion dans des régions clés comme le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.


Uber adopte également des méthodes de paiement à forte croissance telles que Pix au Brésil, AfterPay en Australie et WeChat Pay à l'échelle mondiale pour servir les voyageurs commandant Uber via l'application mini WeChat.

Uber et Adyen vont intégrer de nouvelles méthodes de paiement et le support de nouvelles lignes d'activité telles que les bornes Uber dans les aéroports, hôtels et lieux à travers le monde.

" Une plateforme de paiement fiable et innovante est une exigence fondamentale pour la croissance mondiale d'Uber. Poursuivre et étendre notre partenariat avec Adyen est essentiel, nous permettant de soutenir notre croissance et d'intégrer rapidement de nouvelles méthodes ", a déclaré Karl Hébert, vice-président du commerce mondial chez Uber.

