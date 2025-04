Adyen : en tête de l'E-Stoxx50 avec +5%, retrace les 1.300E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - Adyen se ressaisit après avoir sauvé in-extremis le support des 1.214E du 20/11/2024 : le titre qui est bien installé en tête de l'E-Stoxx50 avec +5,5%, retrace les 1.300E (et se hisse vers 1.304E).

Le prochain objectif correspond à l'ex-plancher des 1.390 du 13 janvier (et l'ex-'gap' baissier du 24 avril 2024).





Valeurs associées ADYEN 1 303,2000 EUR Euronext Amsterdam +5,62%