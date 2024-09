Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: en forte hausse, UBS reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de plus de 5%. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adyen, ainsi que son objectif de cours de 1700 euros, une cible impliquant un potentiel de hausse de 27% pour l'action du fournisseur néerlandais de solutions de paiement.



'Adyen est sur le point de bénéficier de la croissance des paiements basés sur les logiciels en Europe, ce qui pourrait entraîner une augmentation des estimations existantes de croissance de ses revenus nets', met en avant le broker dans le résumé de sa note.



Rappelons que PayPal a annoncé fin août un renforcement de son partenariat mondial avec Adyen.



Par conséquent, Adyen intégrera Fastlane de PayPal pour améliorer les paiements des invités pour ses clients entreprises aux États-Unis, avec une extension prévue à l'international.





Valeurs associées ADYEN 1 396,20 EUR Euronext Amsterdam +5,61%