Advize travaille à améliorer la digitalisation de Nortia

(NEWSManagers.com) - Advize, fintech spécialisée dans l' épargne digitale, vient d' annoncer la signature d' un partenariat avec la plateforme de distribution destinée aux CGP Nortia afin de l' accompagner dans la transformation digitale de son offre de solutions financières.

Advize a déjà travaillé pour Nortia sur la conception, le développement et la maintenance de parcours digitaux multi-produits couvrant la connaissance clients (KYC), la souscription et les versements, avec ou sans signature électronique. Ces nouveaux parcours sont aujourd' hui disponibles pour Nortia Life (assurance vie) et Nortia Retraite, la nouvelle offre digitale de Plans d'Épargne Retraite (PER) en architecture ouverte, lancée la semaine dernière.

Dans les prochains mois, ce partenariat va se poursuivre autour de Nortia Invest (comptes-titres, PEA) et Nortia Immo (SCPI au nominatif).

" Grâce à nos interfaces et API, nous permettons à Nortia d' enrichir sa plateforme digitale à destination des CGP. C' est un nouvel exemple de ce qu' Advize propose à ses partenaires BtoB avec son modèle “Insurance as a service” en architecture ouverte et marque blanche " , indique dans un communiqué Olivier Gentier, président d' Advize.