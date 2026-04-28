AdVini redresse sa rentabilité opérationnelle en 2025
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:07
Le groupe de vins a réalisé un chiffre d'affaires de 270,1 MEUR l'année dernière, en baisse de -2,7% en données publiées et de -1,3% à périmètre constant, avec un mix favorable. Désormais, l'export représente 60% de son activité et poursuit sa montée en gamme.
L'enrichissement du mix réseaux et produits a amélioré la marge brute de 2,7 points à 38,7%, soutenue par la tenue des prix. AdVini s'étant également appliqué à contenir ses charges de personnel et externes, l'EBITDA courant a augmenté de 12% à 20,6 MEUR.
Pour 2026, AdVini reste focalisé sur la croissance organique et profitable de ses marques maisons de vins sur l'export et les réseaux sélectifs, dans le cadre d'une politique de valorisation à long terme portée notamment par sa démarche ESG.
"L'acquisition d'une partie des actifs d'InVivo Wines, qui sera effective le 30 avril 2026 à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire et marquera l'entrée du groupe InVivo au capital d'AdVini, s'inscrit dans cette dynamique", affirme la société.
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