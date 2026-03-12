ADVINI ET CORDIER BY INVIVO, ENTRÉS EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES LE 15 DÉCEMBRE DERNIER, SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD ENGAGEANT

• Pour contribuer à la consolidation de la filière vins, AdVini recevra de Cordier by InVivo et ses filiales (ci-après ensemble Cordier by InVivo) une partie de leurs actifs viticoles représentant un chiffre d’affaires d’environ 50 M€ à l’export, la marque de vins effervescents Café de Paris et son site de production, et la marque Cordier.

• Cet apport de Cordier by InVivo en actifs, complété d’une partie en numéraire, permettra à InVivo de détenir une participation d’environ 7,8% du capital d’AdVini à l’issue de l’opération.

• L’Assemblée Générale Extraordinaire d’AdVini sera convoquée le 30 avril 2026 pour l’approbation de l’opération par ses actionnaires.