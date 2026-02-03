 Aller au contenu principal
ADVINI ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026
information fournie par Boursorama CP 03/02/2026 à 08:00

ADVINI ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026

Publication - Chiffre d’affaires annuel - 2025 : 13/02/2026
Publication - Résultats annuels - 2025 : 27/04/2026
Assemblée Générale : 12/06/2026
Publication – Chiffre d’affaires semestriels - S1 2026 : 23/07/2026
Publication – Résultats semestriels 2026 – S1 2026 : 05/10/2026

Notes : Toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification

