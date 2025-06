Advicenne: le titre recule après l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Le titre Advicenne chute de plus de 11% lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une augmentation de capital de 2,6 millions d'euros, susceptible d'être portée à 2,9 millions.



Le prix de souscription, fixé à 1,35 euro par action à raison de deux actions nouvelles pour 13 actions existantes, fait apparaître une décote de 17,7% par rapport au cours de clôture de l'action le vendredi 27 juin.



Concernant son effet dilutif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant la levée de fonds retombera à 0,87% suite à l'opération, voire 0,85% en cas d'exercice de la clause d'extension.



La société pharmaceutique précise que l'opération va lui permettre d'étendre son horizon financier jusqu'au 3ème trimestre 2026 en cas de réalisation de l'augmentation de capital initiale, établie à 2,6 millions d'euros.



Advicenne souligne que ces fonds vont lui permettre de franchir plusieurs étapes commerciales et cliniques.



L'entreprise prévoit en effet de déposer une demande d'approbation aux Etats-Unis d'ADV7103, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), au quatrième trimestre 2025.



Advicenne indique ainsi envisager une autorisation de mise sur le marché à la fin du troisième trimestre 2026.





Valeurs associées ADVICENNE 1,4220 EUR Euronext Paris -13,29%