Advicenne: le titre monte, accord trouvé avec Primex information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Advicenne s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage de l'annonce par la société pharmaceutique de la finalisation d'un accord avec le suisse Primex.



Ce règlement - qui correspond à la restructuration de contrats signés en 2016 - va permettre à Advicenne de percevoir 3,5 millions d'euros, dont la moitié (1,75 million d'euros) d'ici à la fin de l'année.



Le solde sera versé au cours des 18 prochains mois, sachant qu'Advicenne pourrait également obtenir des montants complémentaires pour les droits commerciaux hors Europe.



La licence conclue avec Primex portait sur la commercialisation de l'anesthésiant pédiatrique Ozalin.



Cet accord - conclu après plusieurs mois de discussions entre les deux parties - vient lever une longue période d'incertitude autour de ces contrats, tout en étendant sa visibilité financière jusqu'à la fin du second trimestre 2025.



Vers 11h45, l'action prenait pas loin de 12%, affichant l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris, mais recule encore de plus de 32% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ADVICENNE 1,75 EUR Euronext Paris +8,83%