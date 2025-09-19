Advicenne, Genfit, Safran... Les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Advicenne
Advicenne a publié des comptes semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l'année, la société biopharmaceutique a vu sa perte opérationnelle courante passer de 1,995 à 1,907 million d'euros. Parallèlement, son chiffre d'affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 2,782 millions d'euros. Les ventes de la société ont été portées par la croissance régulière du produit Sibnayal (+18 %, à 1,27 million d'euros).
La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre
Genoway
La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique
HDF
Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.
Intrasense
Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre.
Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d’investissement pour une tranche de rachat d’actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d’euros entre le 22 septembre et le 5 décembre. Cette opération sera réalisée conformément à l’autorisation relative au rachat d’actions donnée le 22 mai 2025 par l’Assemblée générale des actionnaires.
