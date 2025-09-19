 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Advicenne améliore ses résultats au premier semestre
information fournie par AOF 19/09/2025 à 18:18

(AOF) - Advicenne a publié des comptes semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l’année, la société biopharmaceutique a vu sa perte opérationnelle courante passer de 1,995 à 1,907 million d’euros. Parallèlement, son chiffre d’affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 2,782 millions d’euros. Les ventes de la société ont été portées par la croissance régulière du produit Sibnayal (+18 %, à 1,27 million d’euros).

Enfin, la perte nette s'est réduite. À 5,214 millions d'euros il y a un an, elle s'est installée à 4,957 millions d'euros, impactée significativement par les dépenses liées à la préparation du dépôt de dossier aux États-Unis pour une demande d'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal.

Pour l'ensemble de l'exercice, Advicenne anticipe une croissance des ventes de son principal produit en Europe et au Moyen-Orient dans la tendance observée au premier semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ADVICENNE
1,2700 EUR Euronext Paris -1,09%
