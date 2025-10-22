 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 242,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés

Advent International envisage de vendre Parfums de Marly pour $2 mds-FT
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 07:40

La société de capital-investissement Advent International a entamé des discussions en vue de vendre son activité Parfums de Marly dès l'année prochaine, à une valeur probable de plus de 2 milliards de dollars (1,71 milliard d'euros), a rapporté mercredi le Financial Times.

L'investisseur, basé à Boston, n'a pas encore engagé de banquiers ni pris de décision définitive sur une cession potentielle, a précisé le FT, citant des sources familières avec le dossier.

La société basée à Paris, qui possède la marque de parfums Initio Parfums Privés, pourrait faire l'objet d'offres de la part d'autres investisseurs en rachat d'entreprises et d'autres sociétés de parfums, a ajouté le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Advent International et Parfums de Marly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette sortie potentielle fait suite à une vague de consolidation dans le secteur des parfums, qui a dépassé le secteur plus large de la beauté.

En début de semaine, Kering PRTP.PA a accepté de céder ses activités beauté à L'Oréal OREP.PA dans le cadre d'un accord de 4 milliards d'euros.

Le mois dernier, Coty COTY.N a donné le coup d'envoi d'une révision stratégique de sa division beauté grand public afin de mettre davantage l'accent sur les parfums haut de gamme.

(Rédigé par Bipasha Dey à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COTY RG-A
4,145 USD NYSE +0,24%
KERING
324,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
L'OREAL
398,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank