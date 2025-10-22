Advent International envisage de vendre Parfums de Marly pour $2 mds-FT

La société de capital-investissement Advent International a entamé des discussions en vue de vendre son activité Parfums de Marly dès l'année prochaine, à une valeur probable de plus de 2 milliards de dollars (1,71 milliard d'euros), a rapporté mercredi le Financial Times.

L'investisseur, basé à Boston, n'a pas encore engagé de banquiers ni pris de décision définitive sur une cession potentielle, a précisé le FT, citant des sources familières avec le dossier.

La société basée à Paris, qui possède la marque de parfums Initio Parfums Privés, pourrait faire l'objet d'offres de la part d'autres investisseurs en rachat d'entreprises et d'autres sociétés de parfums, a ajouté le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Advent International et Parfums de Marly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette sortie potentielle fait suite à une vague de consolidation dans le secteur des parfums, qui a dépassé le secteur plus large de la beauté.

En début de semaine, Kering PRTP.PA a accepté de céder ses activités beauté à L'Oréal OREP.PA dans le cadre d'un accord de 4 milliards d'euros.

Le mois dernier, Coty COTY.N a donné le coup d'envoi d'une révision stratégique de sa division beauté grand public afin de mettre davantage l'accent sur les parfums haut de gamme.

(Rédigé par Bipasha Dey à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)