Advenis Reim : Elilalys renforce sa présence en Espagne

(AOF) - Advenis Reim annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Elialys, d’un portefeuille de quatre immeubles commerciaux en Espagne, représentant un volume d’environ 9 M€ hors droits. Ces actifs, entièrement rénovés, sont intégralement loués à Basic-Fit Spain, filiale du groupe néerlandais Basic-Fit N.V, coté à la bourse d’Amsterdam. Les quatre immeubles, récemment rénovés pour répondre aux standards de la marque, accueillent de nouveaux clubs Basic-Fit à Grenade (Armilla), Alcoy, Torrevieja, Merida.

Cette nouvelle acquisition illustre la continuité de la stratégie d'investissement diversifiée de la SCPi Elialys depuis 6 ans dans une des zones, sinon la zone, d'Europe la plus dynamique sur le secteur immobilier ces dernières années. Le premier semestre 2025 le confirme avec une hausse de plus de 50 % du volume de transaction", a déclaré Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis Reim.