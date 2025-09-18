 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 882,60
+1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Advenis Reim : Elilalys renforce sa présence en Espagne
information fournie par AOF 18/09/2025 à 10:04

(AOF) - Advenis Reim annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Elialys, d’un portefeuille de quatre immeubles commerciaux en Espagne, représentant un volume d’environ 9 M€ hors droits. Ces actifs, entièrement rénovés, sont intégralement loués à Basic-Fit Spain, filiale du groupe néerlandais Basic-Fit N.V, coté à la bourse d’Amsterdam. Les quatre immeubles, récemment rénovés pour répondre aux standards de la marque, accueillent de nouveaux clubs Basic-Fit à Grenade (Armilla), Alcoy, Torrevieja, Merida.

Cette nouvelle acquisition illustre la continuité de la stratégie d'investissement diversifiée de la SCPi Elialys depuis 6 ans dans une des zones, sinon la zone, d'Europe la plus dynamique sur le secteur immobilier ces dernières années. Le premier semestre 2025 le confirme avec une hausse de plus de 50 % du volume de transaction", a déclaré Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis Reim.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank