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Advanced Energy en hausse après la vente d'obligations convertibles pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions de la société de solutions énergétiques de précision Advanced Energy Industries AEIS.O ont progressé de 1,1 % avant l'ouverture, à 343 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** La société basée à Denver, dans le Colorado, a annoncé mercredi soir le prix de son émission d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1 milliard de dollars, à échéance 2031

** Le prix de conversion initial de 508,78 $ est supérieur de 50 % au dernier cours de clôture de l'action, qui s'établissait à 339,19 $

** La société prévoit de verser environ 442,4 millions de dollars du produit net de l'émission et d'émettre environ 1,98 million d'actions en échange de ses obligations convertibles à 2,5 % en circulation, arrivant à échéance en 2028, et d'utiliser le reste à des fins générales de la société

** Elle a également l'intention d'utiliser 60 millions de dollars du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour atténuer la dilution

** L'action AEIS, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 13 milliards de dollars, a progressé de 62 % depuis le début de l'année à la clôture de mercredi

** Le 4 mai, la société a annoncé que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 511 millions de dollars, dépassant le consensus d' , selon LSEG, grâce à un chiffre d'affaires plus que doublé dans le domaine de l'informatique des centres de données

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver »; le cours cible médian est de 392,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 15:18:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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