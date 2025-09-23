Advanced Drainage Systems rachète les activités de gestion de l'eau de Norma Group dans le cadre d'une opération d'un milliard de dollars

Advanced Drainage Systems WMS.N a annoncé mardi qu'il allait racheter les activités de gestion de l'eau du groupe allemand Norma Group NOEJ.DE dans le secteur de l'automobile et de l'industrie, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1 milliard de dollars.