Advance Auto Parts progresse, le bénéfice du quatrième trimestre dépasse les estimations
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions d'Advance Auto Parts AAP.N bondissent de 8 % à 63 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 86 cents au 4ème trimestre, bien supérieur aux estimations des analystes de 42 cents - données compilées par LSEG

** Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 2,40 $ et 3,10 $ par action, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations de 2,66 $

** Les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs pour le trimestre ont chuté de 29,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 825 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 48,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
58,225 USD NYSE -2,36%
