Advance Auto Parts chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** L'action d'Advance Auto Parts AAP.N a baissé de 3% à 60 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit pour l'année fiscale un bénéfice dilué ajusté par action provenant des activités poursuivies compris entre 1,20 et 2,20 dollars, contre 1,50 et 2,50 dollars auparavant

** La société affiche un bénéfice ajusté de 69 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 57 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,98 milliard de dollars

** La médiane des prévisions des 28 courtiers couvrant le titre est de 50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 31% depuis le début de l'année