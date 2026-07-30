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AdUX : Résultats du premier semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 18:00
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Communiqué de presse


RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Chiffre d’affaires de 10,6M€ au premier semestre 2026

EBITDA de 1,3M€ au premier semestre 2026


Paris, le 30 juillet 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2026.

« Face au recul du marché et à la baisse de notre marge brute, notre discipline opérationnelle permet de maintenir un EBITDA solide et un résultat net positif »

Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX

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