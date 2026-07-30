AdUX : Résultats du premier semestre 2026

Communiqué de presse
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026
Chiffre d’affaires de 10,6M€ au premier semestre 2026
EBITDA de 1,3M€ au premier semestre 2026
Paris, le 30 juillet 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2026.
« Face au recul du marché et à la baisse de notre marge brute, notre discipline opérationnelle permet de maintenir un EBITDA solide et un résultat net positif »
Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer