AdUX : Résultats du premier semestre 2025

Communiqué de presse



RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025



Chiffre d’affaires de 11,2M€ au premier semestre 2025



EBITDA( ) de 1,7M€ au premier semestre 2025











Paris, le 30 juillet 2025, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2025.

Résultats du premier semestre 2025



Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 11,2 millions d’euros soit une diminution de 8% comparé au premier semestre 2024.

La baisse de chiffre d’affaires s’explique principalement par une baisse des activités en Belgique et dans une moindre mesure en France. Cette diminution est principalement due à un contexte de marché difficile avec des annonceurs prudents compte tenu du contexte économique international, notamment provenant des Etats-Unis. Selon le baromètre du programmatique proposée par l’Alliance Digitale(2), le display est en baisse d’environ 12%.

Malgré une légère baisse de l’activité au premier semestre, le Groupe a une performance supérieure aux tendances de marché grâce notamment à sa stratégie sur les produits tels que le marketing à la performance et les activités de " drive to store ".



La marge brute du semestre 2025 s’établit à 5,1 millions d’euros (-0,4 million d’euros soit -8% comparé au premier semestre 2024).