AdUX : Résultats du premier semestre 2021

Paris, le 29 juillet 2021, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l'exercice 2021.



Rebond d'activité au premier semestre 2021



Malgré l'impact hétérogène de la crise sanitaire sur l'ensemble des pays Européens, le chiffre d'affaire de 9,6 millions d'euros enregistré sur le premier semestre marque un rebond de l'activité (+16%).

Depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19 et les différents confinements de la population, l'activité a été fortement impactée, notamment l'activité de géomarketing d'Admoove. Avec la levée des mesures de couvre-feu et de confinement au début du deuxième trimestre 2021, l'activité d'Admoove retrouve une bonne dynamique grâce notamment aux secteurs de la grande distribution, de l'immobilier ou encore de l'automobile. L'offre Quantum a suivi la même dynamique avec une croissance des investissements vidéos principalement due aux bonnes performances enregistrées par sa plateforme.