AdUX : Résultats Annuels 2019

RESULTATS ANNUELS 2019



Chiffre d'affaires : 24,8M€

EBITDA( ): +0,1M€

Résultat opérationnel : +0,1M€

Résultat net : -0,4M€



Forte baisse de l'activité liée la crise sanitaire depuis mars 2020







Levallois-Perret, le 27 avril 2020, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son résultat annuel de l'exercice 2019.



Un cœur d'activité qui s'est stabilisé à 24,8 M€ d'euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'élève à 24,8 millions d'euros contre 26,3 millions d'euros (-6%) en 2018 après retraitement des activités cédées ou destinées à être cédées selon la norme IFRS 5 (régies historiques belges, portugaise et italienne réalisées en fin d'année 2018).

La baisse de chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros s'explique principalement par la chute d'activité en Suède de 2,3 millions d'euros comme anticipé (chiffre d'affaires de 0,7 million d'euros en 2019 contre 3 millions d'euros en 2018).