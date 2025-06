AdUX- descriptif de programme de rachat d’actions

Paris, le 26 juin 2025

Le présent descriptif est établi en application des dispositions des articles 241-1 et 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et conformément aux dispositions du Règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

Conformément à l’article 241-2, II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l’une des informations énumérées aux paragraphes II, III et IV ci-après sera portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l’article 221-3 dudit Règlement général.



I. Nombre de titres et part du capital détenu par AdUX et répartition par objectifs des titres de capital détenus au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025, AdUX détient directement 48 300 actions propres, soit 0,8 % du capital social à cette date.