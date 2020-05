AdUX : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Levallois-Perret, le 28 mai 2020, 19h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020.



Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 s'élève à 4,8 millions d'euros, contre 5,3 millions d'euros (-8%) au premier trimestre 2019. Sur la lancée de la fin de l'exercice 2019, l'activité a progressé sur les deux premiers mois de l'année avant de connaitre une forte baisse en mars avec le développement de la crise sanitaire et le début du confinement.

La marge brute a proportionnellement mieux résisté à cette baisse imprévue d'activité et la politique de réduction et de maîtrise des coûts qui avait porté ses fruits en fin d'exercice 2019 a également permis de réduire très significativement la perte à -0,2 million d'euros d'EBITDA contre -1,1 million d'euros au premier trimestre 2019.