Adtran chute après avoir annoncé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 150 millions de dollars

16 septembre - ** Les actions du fournisseur de réseaux et de communications Adtran Holdings ADTN.O ont baissé de 15,9 % à 8,78 $ mardi, en prévision d'une augmentation de capital planifiée

** Les actions ADTN sont en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 6 août 2024; environ 7,9 millions d'actions ont été échangées, soit près de 9 fois le volume de leur 10-DMA, selon le LSEG ** La société basée à Huntsville, Alabama, a annoncé en fin de journée une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 150 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de son accord de crédit daté du 18 juillet 2022

** La société prévoit également d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution

** Jusqu'à lundi, la capitalisation boursière de la société était d'environ 836 millions de dollars

** Avec le mouvement de la session, les actions ont augmenté de ~5% depuis le début de l'année par rapport à l'avance de ~16% du Nasdaq .IXIC

** 4 analystes sur 8 considèrent ADTN comme un "achat" et 4 comme un "conserver"; prix cible médian de 12 $ inchangé au cours des trois derniers mois, selon LSEG